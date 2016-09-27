﻿شجرة زيتون عمرها 800 عام تثمر بعد إعادة زراعتها

مرسين ـ الأناضول: شهدت ولاية مرسين التركية، إثمار جذع لشجرة زيتون عمرها 800 عام، بعد زراعتها من جديد، من قبل عمال البلدية قبل عامين.

وقال حميد طونا، رئيس بلدية بلدة طوروس في الولاية، في تصريح له، إنهم أخذوا الشجرة المعمرة من أمام إحدى ورشات النجارة في البلدية، قبل عامين، ليعيدوا زراعتها من جديد.

وأوضح أن الشجرة وضعت أولى ثمارها هذا العام، مبينًا أنهم قاموا بتطيعم الشجرة التي تزن 4 أطنان، من شجرة زيتون أخرى من قبل، غير أن أغصانها نبتت من جذورها من تلقاء نفسها. وأعرب رئيس البلدية عن سعادته الكبيرة، لرؤية الشجرة تثمر من جديد، وبين أنَّ عمر الشجرة من عمر وجود الأتراك في هضبة الأناضول، مضيفًا: «ستعطي هذه الشجرة فرصة الأكل من ثمارها للجيل الحالي، كما أكل منها أجدادنا وأسلافنا من قبل، وربما السلاطين».

ولفت إلى أنهم يحرصون على الاعتناء بالشجرة، حيث يقومون بتوفير المياه بشكل كبير لها وكذلك الأسمدة لتقوية جذورها.