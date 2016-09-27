﻿ضبط حشيش بـ 5 ر2 مليون يورو في ألمانيا

فيسبادن ـ د ب أ: أعلن مكتب مكافحة الجريمة في ولاية هيسن الألمانية الثلاثاء عن ضبط 259 كيلوجراما من مخدر الحشيش في مدينة كيلكهايم.

وأشار المكتب إلى أن القيمة السوقية للكمية المضبوطة تبلغ نحو 5ر2 مليون يورو.

وأعلن متحدث باسم المكتب عن صدور أمر اعتقال بحق رجل37/ عاما/ يشتبه في أنه تاجر مخدرات، وذكر أن المخدرات المضبوطة تم العثور عليها في صالة كان الرجل استأجرها.

وأضاف المتحدث أن شخصا مجهولا أبلغ عن المخدرات المخبأة داخل قاعة تم بناؤها في الصالة، وكان قد تم إحكام غلق منافذ القاعة بحيث لا تلفت رائحة كمية المخدرات الكبيرة الانتباه إلى وجودها، وترجح السلطات أن تكون هذه المخدرات قد وردت من هولندا.