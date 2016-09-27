﻿12٪ من عمليات التجميل في الخليج تجرى للرجال

الرياض ـ د ب أ: كشفت إحصائية حديثة أصدرها أحد المراكز المتطورة في مجال الجراحات التجميلية على المستوى العربي أن 8ر87٪ من عمليات التجميل في دول الخليج لعام 2016 تجرى للنساء، بينما بلغت نسبة الرجال 2ر12٪.

وحسب ما نقلته صحيفة «الوطن» السعودية الثلاثاء فإن عمليات مثل شفط الدهون وتصحيح الأنف تصدرت قائمة الجراحات التي تجرى في مراكز التجميل في عدد من دول الخليج.

وأكد الطبيب نادر صعب، صاحب المركز الذي أجرى الإحصائية، وهو أخصائي في الجراحة التجميلية، أن أكثر العمليات رواجا وطلبا تنحصر في تصحيح الأنف وشفط الدهون بالليزر، وذلك بعد دخول هذه التقنية المجال مما جعل الكثيرين يقبلون عليها لأنها أخف ألما ولا تحدث أي تورم، مشيرا إلى أن عملية الأنف أصبحت سهلة جدا عند الأطباء الأكفاء الذين يستخدمون الليزر لتجميل الأنف وتصحيحه إن كانت هنالك مشاكل في الأنف خاصة الانحراف بالعظم.

وتحدث للصحيفة عن «طلبات غريبة تفوق المعقول، مثل تضخيم الصدر بشكل مبالغ فيه، أو نفخ الشفتين بشكل غير لائق» مضيفا أن «هذه طلبات لا يمكن إدراجها ضمن عمليات التجميل المعتمدة، بل تندرج تحت نطاق الهوس والتشويه».

وعن العملــــيات التي يقــــدم عليها الرجال، قال صعب إن من بينها عملــــيات شـــفط الدهون والتخلص من الثدي وشد الوجه وإزالة زوائد الجفون وتصحيح الأنف.