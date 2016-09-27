﻿أجهزة التكنولوجيا الحديثة تؤثر سلبا على الحياة الأسرية والصحية

برلين ـ د ب أ: أظهرت دراسة حديثة أن الرقمنة واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وتوافر إمكانية الوصول للمرء دائما يمكن أن يؤثر سلبا على حياته الأسرية وصحته.

وأوضحت الدراسة، التي أجرتها جامعة سانت جالن في سويسرا وتم عرضها الثلاثاء في العاصمة الألمانية برلين، أنه على الرغم من ذلك لا يزال الكثــــير من الأشــــخاص، ولاسيما الشباب، ينظــــر إلى الوسائل التقنية الحديثة مثل الهواتف الذكية بشكل إيجابي.

وأوضحت الدراسة أن واحدا من كل أربعة موظفين يشعرون أن حياتهم الخاصة وحياتهم الأسرية متأثرة بالسلب نتيجة متطلبات العمل، وبلغت هذه النسبة 39 في المئة بين الأشخاص الذين تسيطر الرقمنة على حياتهم.

وقال المشرف على الدراسة شتفان بوم إن الرقمنة تنطوي على مخاطر صحية أيضا مثل الإصابة بالاحتراق النفسي أو الصداع.

وأشار إلى أن الرقمنة لا تمثل شبحا مرعبا، ولكنها يمكن أن تزيد مثلا الإجهاد العاطفي بشكل واضح.

جدير بالذكر أنه تم إجراء هذه الدراسة بتكليف من صندوق التأمين الصحي الألماني «بارمر جي إي كيه» بالتعاون مع صحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية.