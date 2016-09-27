قيادي بـ “جيش الفتح” في سوريا: معركتنا الكبرى ستكون في حلب

دمشق- د ب أ- كشف قيادي بـ “جيش الفتح” في سوريا أن القصف الجوي والدمار الذي لحق بمدينة حلب من روسيا والنظام لن يمرّ دون عقاب .

وقال القيادي في “جيش الفتح” أبو يوسف المهاجر، فى تصريحات لوكالة الانباء الالمانية “د ب ا” الثلاثاء ” إن الهجمة البربرية التي يشنّها النظام السوري وروسيا من قصف جوي وحصار على أهالي أحياء حلب المحررة لن تمرّ هكذا، نحن حالياً لا نريد ان نقول ما لدينا حتى لا نعطي النظام فرصة للاستعداد ، حالياً نوجّه ضربات للنظام في الساحل السوري وفي ريف حماة، ولكن معركتنا الكبرى ستكون في حلب”.

من جانبه قال القاضي الشرعي العام لـ “جيش الفتح” عبد الله المحيسني، عبر تغريدة على موقع تويتر ” بفكّ الحصار عن مدينة حلب خلال أيام “.

وفي مدينة حلب قالت مصادر مقربة من قوات النظام السوري لوكالة الأنباء الالمانية ( د ب أ ) إن حيّ العامرية يشهد اشتباكات عنيفة بين جيش النظام السوري والميليشيات المسلحة على محور العامرية، وسط قصف مدفعي وصاروخي مكثف يستهدف مواقع المسلحين “.