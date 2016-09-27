الشرطة الفلسطينية توقف مسؤولاً سابقاً برتبة وزير بطلب من النائب العام





رام الله- أ ف ب- أوقفت الشرطة الفلسطينية مساء الثلاثاء مسؤولاً فلسطينياً سابقاً برتبة وزير، وذلك أثناء توجهه من الضفة الغربية المحتلة إلى الأردن عبر معبر الكرامة (اللنبي)، بحسب ما أفادت مصادر أمنية فلسطينية.

وقال مصدر أمني لـ “وكالة فرانس برس″، مشترطاً عدم نشر اسمه أن الشرطة الفلسطينية أوقفت الوزير السابق رياض الحسن أثناء توجهه إلى الأردن، فمنعته من السفر وصادرت جوازه وطلبت منه التوجه إلى مقر الشرطة في رام الله حيث تم توقيفه.

وشغل الحسن سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، كما كان رئيساً لوكالة “وفا” الرسمية للانباء.

بدوره أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي زريقات أن الشرطة أوقفت الحسن مساء الثلاثاء بناء على مذكرة من النيابة العامة، غير أنه لم يوضح تفاصيل المذكرة أو سبب إصدارها.