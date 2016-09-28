أوباما: بيريز كان صديقا لم يكف يوما عن الايمان بامكانية احلال السلام

واشنطن- أ ف ب- نعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الرئيس الاسرائيلي السابق شيمون بيريز الذي توفي ليل الثلاثاء الاربعاء مؤكدا انه لم يكف يوما عن الايمان بامكانية احلال السلام.

وقال باراك أوباما “مساء اليوم، ننضم أنا وميشال إلى كل الذين يكرمون في إسرائيل والولايات المتحدة والعالم اجمع الحياة الاستثنائية لصديقنا العزيز شيمون بيريز، أحد الآباء المؤسسين لدولة إسرائيل ورجل الدولة الذي اعتمد في التزامه من أجل الامن والبحث عن, السلام على قوته المعنوية الثابتة وتفاؤله الراسخ”.

وكتب الرئيس الامريكي “هناك عدد قليل من الاشخاص الذين نتقاسم معهم هذا العالم ويغيرون مجرى تاريخ البشرية (…) وصديقي شيمون كان أحد هؤلاء الاشخاص”.

واضاف أوباما “ربما لانه رأى اسرائيل وهي تتجاوز صعوبات هائلة، لم يتخل شيمون يوما عن امكانية السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين وجيران إسرائيل حتى بعد ليلة المأساوية التي رحل فيها اسحق رابين في تل ابيب”، في اشارة الى اغتيال رئيس الوزراء الاسبق في تشرين الثاني/ نوفمبر 1995.