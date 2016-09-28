رئيس فنزويلا يدعو إلى عهد جديد من العلاقات مع أمريكا

كراكاس- رويترز- قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو يوم الثلاثاء إنه يأمل في أن تتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة وذلك بعد يوم من اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

واجتمع مادورو مع كيري في مدينة قرطاجنة الساحلية في كولومبيا بعد مراسم توقيع اتفاق سلام بين حكومة كولومبيا والمتمردين اليساريين.

وقال مادورو في برنامجه الأسبوعي على التلفزيون الرسمي “أدعو الرب أن يبارك في نتائج الاجتماع وإلى أن تفتح فنزويلا عهدا جديدا من العلاقات مع الولايات المتحدة” مضيفا أنه تحدث مع كيري لمدة 40 دقيقة.

وتوترت العلاقات بين البلدين منذ أن تولى هوجو تشافيز الرئاسة في عام 1999.

وتواجه فنزويلا أزمة اقتصادية حادة.

وقالت الحكومة الأمريكية إن كيري تحدث مع مادورو بشأن “التحديات الاقتصادية والسياسية” التي تواجه فنزويلا وحثه على العمل مع المعارضة.