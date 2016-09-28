وفاة شخص برصاص الشرطة في مأوى للاجئين في برلين

برلين- د ب أ- قال متحدث باسم الشرطة الألمانية مساء الثلاثاء إن رجلا (29 عاما) لقي حتفه بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه إثر مشادة بينه وشخص آخر في مأوى للاجئين بالعاصمة الألمانية برلين.

وأطلقت الشرطة النار على رجل عراقي عندما اندفع وهو يلوح بسكين باتجاه رجل باكستاني (27 عاما) واقتاده الشرطة إلى خارج المنشأة مكبلا بالأصفاد.

ووفقا لشهود عيان، فقد اعتدى الرجل جنسيا على فتاة صغيرة، يعتقد أنها ابنة الرجل البالغ من العمر 29 عاما.

وقال شهود العيان إنه بينما كان يتم نقله إلى سيارة الشرطة حاول والد الفتاة طعن الباكستاني بالسكين، وهو يصرخ قائلا “لن تنجو بفعلتك هذه”، قبل إطلاق النار عليه عدة مرات من قبل الشرطة.

وتوفي الرجل العراقي بعد بضع ساعات في المستشفى، بينما يجري تحقيق مع الباكستاني البالغ من العمر 27 عاما في مزاعم تتعلق بسوء المعاملة.