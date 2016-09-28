ترامب: حملتي الانتخابية جمعت تبرعات بقرابة 18 مليون دولار منذ المناظرة

واشنطن- د ب أ- قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لأنصاره يوم الثلاثاء إن حملته جمعت تبرعات لدعم وصوله إلى الرئاسة بما يقرب من 18 مليون دولار منذ انتهاء مناظرته أمام منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.

وكان ترامب قد نشر تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي في وقت سابق قال فيها إنه جمع قرابة 13 مليون دولار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وغرد أيضا: “مازلنا مستمرين! شكرا أمريكا!”.

وأعلن ترامب عن الارقام المحدثة خلال اجتماع حاشد في ملبورن، بولاية فلوريدا.

يذكر أن كلينتون جمعت الشهر الماضي 143 مليون دولار، مقارنة بـ90 مليون دولار جمعها ترامب، حسبما افادت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية.