ساركوزي يعرض على بريطانيا اتفاقية جديدة للاتحاد الأوروبي إذا فاز بالرئاسة

لندن- رويترز- ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن المرشح الرئاسي الفرنسي نيكولا ساركوزي قال يوم الثلاثاء إنه سيعرض على بريطانيا فرصة للعدول عن تصويتها لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بالتفاوض على معاهدة جديدة للاتحاد مع ألمانيا وذلك إذا فاز بالرئاسة في 2017.

وقالت فايننشال تايمز إن ساركوزي قال إن المعاهدة الجديدة سوف تركز على أمور منها إصلاح اتفاقية منطقة شنجن للتنقل بين الدول دون تأشيرة وتعزيز الاندماج بين دول منطقة اليورو ووقف المحادثات مع تركيا بشأن انضمامها للاتحاد.

واضاف ساركوزي انه إذا انتخب فسوف يسافر إلى بريطانيا حاملا مسودة معاهدة جديدة للاتحاد في اليوم التالي للاقتراع الثاني بانتخابات الرئاسة.

وقال الرئيس الفرنسي السابق لزعماء أعمال في باريس “سأقول للبريطانيين.. لقد خرجتم لكن لدينا معاهدة جديدة مطروحة على الطاولة ولذا أمامكم فرصة للتصويت مرة أخرى.

“لكن هذه المرة ليس على أوروبا القديمة وإنما على أوروبا الجديدة. هل ترغبون في البقاء؟ إذا كان الجواب نعم .. فهذا هو الأفضل بكثير. لأنني لا يمكن أن أقبل بخسارة ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا في وقت نتفاوض فيه مع تركيا بشأن عضويتها في الاتحاد. وإذا كان الجواب لا.. فسيكون عندئذ لا قاطعة.”

وصوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 من يونيو حزيران وتقول رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي إن إخطار الانفصال الرسمي لن يرسل قبل نهاية العام. ولمح بعض مساعديها إلى أنها تخطط لتقديم الإخطار في مطلع 2017.