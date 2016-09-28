انفجارات عنيفة في صنعاء إثر غارات لمقاتلات التحالف العربي

صنعاء- د ب أ- هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء جراء غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع يسيطر عليها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية إن مقاتلات التحالف قصفت مستودعات المؤسسة الاقتصادية بالقرب من جبل نقم بنحو ثلاث غارات جوية، واستهدفت غارة أخرى معسكر الحفا شرقي صنعاء.

وبحسب المصادر، فقد شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من على المواقع المستهدفة، في حين لم تتضح على الفور الخسائر التي خلفها القصف.

يأتي ذلك وسط تحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي، دون إطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين وقوات صالح.