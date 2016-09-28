البنك الدولي يمنح الأردن 300 مليون دولار للاجئين السوريين

واشنطن- أ ف ب- اعلن البنك الدولي الثلاثاء الافراج عن قروض بقيمة 300 مليون دولار تهدف الى تسهيل دخول اللاجئين السوريين إلى سوق العمل في الأردن.

وقال البنك الدولي في بيان إن هذه الاموال ستستخدم في جذب المستثمرين الى الاردن والى اصلاح سوق العمل في هذا البلد عبر منح اللاجئين السوريين فرصة اكبر لدخول السوق. واضاف البيان ان عددا اكبر من السوريين سيحصلون بذلك على تصاريح عمل و”سيساهمون بالنمو الاقتصادي” للاردن.

وقال فريد بلحاج مدير الشرق الأوسط في هذه الهيئة المالية الدولية “عبر خلق ظروف لتحفيز الاستثمارات والوظائف والسماح للاجئين (…) بالبحث عن عمل والمساهمة في الاقتصاد، ينتقل الاردن من طريقة معالجة محض انسانية الى خطوة موجهة الى المستقبل والتنمية”.

واضاف ان الاردن يكشف بذلك للاسرة الدولية الطريق في مجال استقبال اللاجئين، في مجال “كان مجهولا” قبل ذلك.

ويستقبل الأردن أكثر من 600 الف لاجئ فروا من الحرب في سوريا المجاورة حسب ارقام الامم المتحدة. ويؤكد الاردن أن عدد هؤلاء اللاجئين يبلغ 1,4 مليون شخص في المملكة التي يبلغ عدد سكانها 6,5 ملايين نسمة.

ويشكو الأردن من نقص المساعدة الدولية ويؤكد أن الامر “بلغ اقصى حد من طاقته”. وهو يدعو باستمرار الاسرة الدولية إلى تقاسم مسؤولية اللاجئين.

ودانت الأمم المتحدة في بداية ايلول/ سبتمبر شروط المعيشة “الكارثية” لحوالى سبعين الف لاجئ سوري عالقين على الحدود ومحرومين من أي مساعدة انسانية من سلطات عمان منذ هجوم انتحاري وقع في نهاية حزيران/ يونيو.