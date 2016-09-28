خمسة قتلى على الاقل في تايوان وشرق الصين بسبب الاعصار ميجي

بكين- أ ف ب- أدى الاعصار ميجي الذي ضرب الصين صباح الاربعاء الى مقتل شخص في مدينة ساحلية صينية بعد أن تسبب في مصرع اربعة اشخاص في تايوان حيث ما زال مليون شخص بلا كهرباء.

وضربت العاصفة الصين قبيل الفجر ترافقها رياح تبلغ سرعتها 119 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة، كما قالت وكالة انباء الصين الجديدة. وهو ثالث اعصار يضرب البلاد خلال اسبوعين.

وقالت وسائل اعلام في اقليم فوجيان الواقع في شرق الصين ان احد سكان مدينة كونجو (شرق) لقي مصرعه بعدما جرفته المياه التي اجتاحت منزله ليلا.

وذكرت وسائل الاعلام الحكومية ان المدارس أغلقت في المنطقة وعلق العمل بشبكات سكك الحديد استعدادا لوصول الاعصار.

وكان هذا الاعصار سبب اضرارا جسيمة في تايوان حيث اغلقت طرق بسبب انهيارات ارضية بينما غمرت المياه منازل عديدة. وما زالت المدارس والمحال مغلقة الاربعاء في الجزيرة لليوم الثاني على التوالي.

وبين القتلى الاربعة في تايوان رجل سقط من على رافعة عمال وفتى في السابعة عشرة من العمر لقي حتفه في غرق سفينة. وتحدثت السلطات من جهة ثانية عن اصابة اكثر من 500 شخص بجروح.

وتم إجلاء حوالى 14800 شخص في تايوان بينما ما زال نحو 4300 في مراكز ايواء موقتة وفق مركز العمليات الطارئة. وانقطع التيار الكهربائي عن اكثر 3,8 ملايين منزل.

وكانت تايوان لا تزال تحاول ترميم ما خلفه الاعصار ميرانتي العنيف الذي ضربها في منتصف ايلول/ سبتمبر وكان الاقوى منذ 21 عاما. وقد أدى إلى سقوط قتيل.

وتقدم ميرانتي بعد ذلك داخل الاراضي الصينية ترافقه رياح بسرعة 170 كلم في الساعة. ودمر اجزاء من فوجيان واسفر عن سقوط 28 قتيلا حسب الحكومة. وكان الاعصار الاقوى في الصين منذ حوالى سبعين عاما.