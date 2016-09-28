إغلاق المجال الجوي لمطار دبي الدولي 30 دقيقة بعد رصد طائرة بدون طيار

دبي- د ب أ- أعلنت سلطات مطار دبي الدولي إغلاق المجال الجوي لنحو 30 دقيقة صباح الأربعاء بعد رصد طائرة بدون طيار في المجال الجوي للمطار.

وقال مسؤولون في المطار إن “المجال الجوي أغلق من الساعة 08:08 وحتى الساعة 08:35 بالتوقيت المحلي بسبب نشاط غير مصرح لطائرة بدون طيار”.

وأضافوا أنه “تم استئناف الرحلات القادمة إلى المطار الساعة 08:35 ، والرحلات المغادرة الساعة 08:40 مع بعض القيود، وتم فتح المطار بشكل كامل الساعة 09:07 صباحا”.

وكانت السلطات الإماراتية أغلقت المجال الجوي لمطار دبي يوم 11 حزيران/ يونيو الماضي لمدة 69 دقيقة لوجود طائرة بدون طيار غير مصرح بها في منطقة المطار.