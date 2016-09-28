حوالى 32 ألف شخص موقوفون قيد التحقيق في المحاولة الانقلابية في تركيا

اسطنبول- أ ف ب- اعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ الاربعاء أن حوالى 32 ألف شخص أوقفوا قيد التحقيق في محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 تموز/ يوليو في تركيا ونسبتها أنقرة الى الداعية فتح الله غولن.

وقال بوزداغ لشبكة التلفزيون “ان تي في”، “منذ 15 تموز/ يوليو فتحت تحقيقات حول نحو سبعين الف شخص تم توقيف 32 الفا منهم”.

واشار إلى “احتمال القيام بتوقيفات اخرى” وكذلك إلى امكانية “الافراج عن بعض الاشخاص الموقوفين مع وضعهم تحت مراقبة القضاء أو اطلاق سراح آخرين بالكامل” بدون توجيه أي اتهامات اليهم.

وردا على سؤال عن محاكمة الموقوفين، قال بوزداغ انه “لا يعرف في الواقع كيف ستنظم هذه المحاكمات”.

وتتهم السلطات التركية فتح الله غولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 تموز/ يوليو وقتل فيه 270 شخصا وجرح آلاف آخرون. وينفي غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة أي تورط له.

وغداة المحاولة الانقلابية شنت السلطات التركية حملة تطهير شملت عددا من أجهزة الدولة بما فيها الجيش وقطاع التعليم والاعلام.

وطالت هذه الحملة للمرة الاولى جهاز الاستخبارات الثلاثاء حيث اقالت السلطات 87 عنصرا من هذا الجهاز للاشتباه بارتباطهم بجمعية فتح الله غولن.