مقتل ثلاثة شرطيين ومدني برصاص مسلحين شمالي سيناء

القاهرة- الأناضول- قُتل ثلاثة شرطيين مصريين ومدني، الأربعاء، في هجوم شنه مسلحون مجهولون على سيارة أجرة بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن “3 مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص من أسلحة آلية على سيارة أجرة، خلال مرورها بأحد شوارع مدينة العريش، ما أسفر عن مقتل 3 أمناء شرطة (رتبة أقل من ضابط) من قوة قسم شرطة ثالث العريش وسائق السيارة”.

وأوضح أن “المسلحين استولوا على الأسلحة الخاصة بأفراد الشرطة بعد قتلهم ولاذوا بالفرار داخل سيارة خاصة”، لافتًا إلى أنه “تم نقل الجثامين لمستشفى العريش العسكري”.

ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم يصدر بيان عن وزارة الداخلية حتى الساعة 7:45 تغ.

وتنشط في محافظة “شمال سيناء” عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيمي “أجناد مصر”، و”أنصار بيت المقدس″، والأخير أعلن، في نوفمبر/ تشرين ثان 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”.

ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية” و”التكفيرية”، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، والتي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.