مجلة فنية: أحلام قبّلت الأيدي والأرجل لتسافر إلى لبنان لتقديم آراب آيدل

بيروت ـ بدأت الفنانة الإماراتية أحلام استعداداتها للسفر إلى بيروت لتصوير برنامج Arab Idol، بعد أن رَشَحت معلومات عن نيّة إدارة MBCاستبدال أحلام بغيرها.

ويعود السبب لنية إدارة الفضائية التخلي عن أحلام بسبب مشاكلها الكثيرة مع كل زملائها وبعض الناس العاديين بالإضافة إلى الفيديوهات والصور المثيرة للجدل وبسبب تهجمها على العديد من الاشخاص، ولربما كان أبرز ذلك “الإشتباكات” التي وقعت بينها وبين المذيع الكوميدي اللبناني عادل كرم.

وذكرت مجلة “الجرس″” الفنية أنّ ” MBCتراجعت عن قرارها بعدما قبّلت أحلام اليدين والأرجل وقدمت التعهدات ووعدتهم بأن لا تثير المشاكل ولا مع أي أحد”.