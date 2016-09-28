سلاف فواخرجي تتحدث عن تهديدها بالقتل في السودان

بيروت ـ من جديد، عادت النجمة السورية سلاف فواخرجي لتتحدث عن تفاصيل تهديدها بالقتل أثناء تواجدها في السودان، مؤكدةً أنّ هذه التهديدات كانت جدية.

وقالت سلاف في ندوة أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي: “فوجئت ببعض الأفراد من الحكومة السودانية يأتون إليّ ويطالبونني بتوخّي الحذر لأن التهديدات تحوّلت للجدّ. وبالفعل تمّ تأمين الحفل، وحضر مندوب من رئاسة الجمهورية كرسالة بأنّ أمني من أمن السودان بما أنني ضيفة البلد. والحمد لله تمّ الأمر على خير”.

وكانت السلطات الأمنية السودانية، علمت بخطورة هذه التهديدات من رجل أعمالٍ سوري مقيم بالخرطوم، أبلغهم عن تحركات ملموسة لاستهدافها، بدأت بالتخطيط لها من قبل المعارضة السورية، وفق زعمه.

يذكر أن مهرجان الخرطوم للفيلم العربي، في دورته الثانية، كرم سلاف فواخرجي، ومنحها أيقونة المهرجان “أنثى الأبانوس″ وذلك تكريمًا لمسيرتها الفنية، بعد ان اختارها “ضيفة شرف”.