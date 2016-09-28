وزير العدل: أمريكا أبلغت تركيا بأنها سترد قريباً على طلب القبض على كولن

أنقرة - رويترز – قال وزير العدل التركي بكر بوزداج الأربعاء، إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم الأتراك إنهم سيردون خلال يومين على طلب تركيا القبض على فتح الله كولن الذي تلقي تركيا باللوم عليه في محاولة الانقلاب الفاشل.

وتريد تركيا من الولايات المتحدة تسليم كولن المقيم في بنسلفانيا ومحاكمته بتهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكومة في 15 يوليو تموز، في تهمة ينفيها كولن البالغ من العمر 75 عاماً.

وكان بوزداج يتحدث في مقابلة بُثت على الهواء مباشرة مع قناة (إن.تي.في) التلفزيونية.

وكانت واشنطن قالت إنها تتعاون مع أنقرة فيما يتعلق بهذا الأمر، وطلبت من حليفتها في حلف شمال الأطلسي الصبر في الوقت الذي تبحث فيه طلب تسليم كولن حتى يتماشى مع المتطلبات القانونية الأمريكية.