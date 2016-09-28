حماس تندد باعتقال إسرائيل نائباً عنها في الضفة الغربية

غزة - د ب أ – نددت حركة “حماس″ باعتقال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، نائباً عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني من الضفة الغربية.

وقال بيان صادر عن كتلة “التغيير والإصلاح” التابعة لحماس، إن اعتقال محمد جمال النتشة بعد مداهمة منزله في الخليل “عربدة إسرائيلية متجددة ومحاولة لتغييب رموز الشرعية الفلسطينية”.

وأضاف البيان أن هذا الاعتقال “يؤكد على درجة الإفلاس التي وصل إليها الاحتلال الإسرائيلي في محاولة فك الارتباط بين الشعب ورموزه الوطنية”.

وطالب البيان “البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وكل أحرار العالم باتخاذ مواقف ضد الكنيست الإسرائيلي وسلطات الاحتلال التي تضع الديمقراطية على المقصلة الإسرائيلية في دلالة على أن هذا المحتل لا يعرف إلا لغة العربدة”.

وجاء اعتقال النائب النتشة (59 عاماً) بعد سبعة أشهر من الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية بعد أن كان أمضى ثلاثة أعوام قيد الاعتقال الإداري.

وتعتقل إسرائيل حاليا ستة نواب فلسطينيين منهم أربعة عن حركة حماس.