تونسية تطلب الطلاق من زوجها بسبب سمنته المفرطة

تونس ـ طلبت امرأة تونسية الطلاق من زوجها بسبب سمنته المفرطة، خلال برنامج “عندي ما نقلك” الذي يماثل برنامج المسامح كريم للإعلامي جورج قرداحي.

وظهرت الزوجة مع زوجها البالغ وزنه 186 كغ وهي تستند على عكاز لتقول لمقدم البرنامج علاء الشابي أنها يئست من زوجها بسبب سمنته ورفضه لإتباع ريجيم للتخفيف منها، وأضافت باللهجة التونسية”ما أخبي عليك تعبت معاه برشة” مشيرة إلى أنه يتسم باللامبالاة ولا يقوم بأي شيء بمفرده دون أن تشير له.

وكشفت الزوجة أن زوجها كان يتبع ريجيم لعدة أيام ثم بتركه ويرجع لالتهام الطعام بشراهة وكأنه لا يريد أن “يصلّح روحو” –حسب تعبيرها-وطلب منها زوجها ويُدعى وليد أن تصبر عليه فردت أن لا مشكلة لديها إذا أراد أن يغير من نفسه ولكنه لا يملك الإرادة لفعل ذلك وانتهت الحلقة بعودة المياه إلى مجاريها بينهما على أمل أن يفي بتعهداته في التخلص من سمنته.

ولفت المذيع الشابي في ختام حلقته إلى أن “السمنة هي مرض العصر في كل المجتمعات وهو مرض خطير وقاتل وأهم أسبابه –كما قال- سوء التغذية، مشيراً إلى أن هناك العديد من الدول اشتُهرت عالمياً بالسمنة وهي على الترتيب:” الكويت والسعودية ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة”.