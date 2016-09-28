مهاجم يوفنتوس الإيطالي هيجواين يوجه نصيحة لديبالا

روما ـ أبدى الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس الإيطالي، رضاه عن أداء البيانكونيري، خلال مواجهة دينامو زغرب الكرواتي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز برباعية نظيفة.

وطالب هيجواين، زميله في يوفنتوس باولو ديبالا، باللعب بالقرب منه خلال المباريات، من أجل تشكيل خطورة أكبر على دفاعات الخصوم.

وقال هيجواين، خلال تصريحاته لصحيفة “ميدياست بريميم” الإيطالية: “في كل الأوقات أطالب ديبالا بأن يلعب بالقرب مني، على الرغم من أن الأمر يعتمد على ظروف المباراة”.

وتابع: “أفضل تواجده بالقرب مني، ولكن في النهاية هو اختياره، ولكننا لازلنا في البداية، ونبدأ مع لاعبين جدد ونظام جديد”.

وأردف: “سوف أتطور مباراة تلو الأخرى، والفوز يساعدك على الفوز، ونحن لسنا في أعلى كفاءتنا، ولكننا نحقق نتائج طيبة في غضون ذلك”.

وواصل: “أنا سعيد لكوني هنا، وأشعر بالراحة منذ لحظة وصولي، والآن نحن نحاول أن نقدم افضل ما لدينا، ولكن مع الوقت سيتحسن كل شيء”.

واختتم مهاجم نابولي السابق حديثه: “أردنا اللعب بأداء جيد هذه الليلة، وفعلنا ذلك”.