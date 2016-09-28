 إندونيسيا تجلي أكثر من مئة سائح بعد ثوران بركاني

جاكرتا - د ب أ- حثت السلطات الاندونيسية أكثر من مئة سائح محلي وأجنبي، على مغادرة جبل “رينجاني” في منتجع “لومبوك” الساحلي الاربعاء بعد ثوران بركاني هناك.

وكان بركان جبل “باروجاري” وهو أحد البراكين التي تقع في جبل “رينجاني” قد ثار الثلاثاء، مما أدى إلى انبعاث رماد بارتفاع ألفي متر في السماء.

وقال هيرونيموس جورو، أحد المسؤولين بالهيئة الوطنية للبحث والانقاذ إنه لم يعرف أن أي شخص تعرض لأذى.

وأضاف هيرونيموس “كان هناك 112 سائحاً وتم العثور عليهم. كانوا يرغبون في استغلال اللحظة والتقاط صور فوتوغرافية”.

وتابع أن السلطات أرسلت فريقاً لإبلاغهم بالنزول .

وكان سوتوبو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث قد قال في وقت سابق إن 389 سائحاً من بينهم 333 أجنبياً، كانوا مسجلين لتسلق االجبل الثلاثاء.

وأضاف سوتوبو أنه تم تحذير الأشخاص بالابتعاد عن منطقة محظورة تمتد لمسافة ثلاثة كيلومترات.

وينشط بركان جبل “باروجاري” بشكل خاص منذ العام الماضي، حيث أطلق رمادا تسبب في إرباك الرحلات الجوية التي تخدم منطقة لومبوك ومنتجعات جزيرة بالي.