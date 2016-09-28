اوباما وقادة أجانب آخرون أكدوا حضورهم جنازة بيريز الجمعة

القدس - أ ف ب – أعلن متحدث باسم وزراة الخارجية الاسرائيلية الاربعاء، ان الرئيس الاميركي باراك اوباما وقادة أجانب آخرون بينهم ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، أكدوا حضورهم جنازة الرئيس الاسرائيلي السابق شيمون بيريز التي ستجري الجمعة.

وقال ايمانويل نحشون، ان بيريز سيدفن عند الساع 11,00 (8,00 تغ) من الجمعة في مقبرة جبل هرتزل التي دفن فيها عدد من القادة الكبار الاسرائيليين.

ومن المتوقع ان يحضر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والالماني يواكيم غاوك الجنازة ايضاً.

وتوفي بيريز حائز جائزة نوبل للسلام عن 93 عاماً فجر الاربعاء، بعد اسبوعين من اصابته بجلطة دماغية في مستشفى في احدى ضواحي تل ابيب.

وبيريز هو الشخصية الاخيرة من جيل مؤسسي دولة اسرائيل واحد المهندسين الرئيسيين لاتفاق اوسلو للسلام مع الفلسطينيين في 1993.

تولى بيريز رئاسة الحكومة مرتين بين 1984 و1986، ثم في 1995-1996، والرئاسة بين 2007 و2014. وشغل على مدى اكثر من خمسين عاماً، جميع مناصب المسؤولية تقريباً من دفاع وخارجية ومالية وسواها.

كان بيريز ايضاً احد مهندسي البرنامج النووي لاسرائيل التي تعتبر القوة الذرية العسكرية الوحيدة في الشرق الاوسط.