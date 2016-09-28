مقتل 18 من أنصار “الدولة” في غارة جوية شرق أفغانستان

نانجارهار - د ب أ – قتل 18 على الاقل من الموالين لتنظيم الدولة الاسلامية (المعروف إعلامياً باسم داعش)، في غارة جوية بإقليم نانجارهار شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الافغانية للانباء الاربعاء.

وقالت قيادة الشرطة الاقليمية الاربعاء، إن قائداً من التنظيم الارهابي يدعى قاري حمزة وأحد قضاة الظل يدعى محمد خان كانا من بين القتلى.

ووقعت الغارة الجوية صباح الاربعاء، وكانت تستهدف عناصر الجماعة الارهابية في بلدة “شيدال” بمنطقة “أشين”.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الغارة الجوية قد نفذتها القوات الامريكية أو سلاح الجو الافغاني.

ولم يعلق أنصار الجماعة الارهابية على التقرير حتى الآن.

تأتي الغارة الجوية الاخيرة، فيما برزت تقارير من المنطقة تشير بأن الموالين للتنظيم الارهابي بدأوا في إعادة السيطرة على المناطق التي فقدوها لصالح القوات الافغانية.

وشنت قوات الدفاع الوطني وقوات الامن الافغانية عملية كبرى في المناطق التي تخضع لسيطرة الموالين للتنظيم الارهابي قبل نحو شهرين.

وتم شن العمليات وسط تقارير بأن الموالين للجماعة الارهابية يحاولون توسيع موطئ قدمهم في البلاد.