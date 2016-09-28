الادعاء في هولندا يكشف اليوم نتائج التحقيق في حادثة إسقاط الطائرة الماليزية

أمستردام - د ب أ – من المتوقع أن يعلن ممثلو الادعاء في هولندا الأربعاء، النتائج التي توصلوا إليها بعد التحقيق الذي أجروه لكشف المسؤول عن إسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية التي تم إسقاطها فوق منطقة الصراع في شرق أوكرانيا عام 2014 .

ومن المتوقع أن يذكر المحققون ما إذا كان الصاروخ الذي أسقط الرحلة “إم إتش 17 ” قد انطلق من جانب الانفصاليين الموالين لروسيا في المنطقة أو من القوات الأوكرانية.

وكانت الطائرة في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور وتقل 298 شخصاً، عندما تم إسقاطها، ما أسفر عنه مقتل جميع من كانوا على متنها، ومعظمهم من الهولنديين.

كما من المتوقع أن يعلن المحققون تفاصيل تتعلق بالقذيفة التي أسقطت الطائرة.

وكان تحقيق سابق قادته هولندا، أشار إلى أن الطائرة أُسقطت بصاروخ سطح جو من طراز بوك، قام بإطلاقه متمردون موالون لروسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا نفت أكثر من مرة هذا الاتهام، واتهمت أوكرانيا بالوقوف وراء إسقاط الطائرة.