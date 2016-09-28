مسؤولون: مقتل 17 جندياً صومالياً على الأقل في اشتباكات بين إقليمين

مقديشو - رويترز – قال مسؤولون محليون الأربعاء، إن 17 جندياً على الأقل في قتلوا في اشتباكات وقعت الليلة الماضية بين إقليمين في شمال الصومال يتمتعان بحكم شبه ذاتي.

وكثيرا ما يشتبك جنود من بلاد بنط وجنود من جلمدج بسبب خلافات على الأرض ومنافسات سياسية بين الجانبين خلال السنوات الماضية.

وتقاتل القوات الوطنية الموالية لحكومة مقديشو المدعومة من الغرب، ومسلحون من الأقاليم تمرداً إسلامياً إلى جانب خوضها حرباً أهلية بدأت عام 1991 .

وفي بعض الأحيان يشتبك المسلحون فيما بينهم.

وقال إقليم بلاد بنط إنه قتل مسلحين إسلاميين في ضربة جوية لكن جلمدج قال إن جنوده هم الذين استهدفوا.

وقال عبدي حسين نائب حاكم جالكايو عاصمة إقليم جلمدج، “إن (قصة) قتل المسلحين هي من قبيل الدعاية. قتل 17 من جنودنا ودمرت مركبتان عسكريتان من جراء الضربة الجوية.”

وأكدت مستشفى جالكايو أنه استقبل 17 قتيلاً و15 مصاباً من الجنود.

وأكد كولونيل في شرطة بلاد بنط أن الضربة قتلت مسلحين.

وقال الكولونيل عبد الله نور “إن قوات أمن بلاد بنط شنت هجوماً مخططاً له ليلة أمس. قتلنا ما يزيد على عشرين مسلحاً ودمرنا مركباتهم.”