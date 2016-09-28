تدريب عسكري بحري ايراني-ايطالي في الخليج

طهران - أ ف ب -أاجرت سفن حربية ايطالية تزور ايران، تدريباً عسكرياً بحرياً مع سفينتين ايرانيتين في مضيق هرمز، في مؤشر الى تحسن العلاقات بين روما وطهران كما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية الاربعاء.

ويشكل رسو سفينة حربية غربية هي “اورو” السبت، في مرفأ بندر عباس الكبير على الساحل الايراني على الخليج، حدثاً نادراً منذ انتصار الثورة الاسلامية في 1979.

وقال الاميرال حسن آزاد قائد القوة البحرية الايرانية في المنطقة ان السفن “اورو” و”الفاند” و”البرز″ توجهت الى “مضيق هرمز واجرت تدريبات مشتركة”.

من جهته، صرح الاميرال حبيب الله سياري قائد البحرية الايطالية ان تدريبات بحرية جرت في السنوات الماضية مع حوالى 15 دولة آسيوية وفي الشرق الاوسط، لكنها المرة الاولى التي تجري مع دولة غربية.

وقال سفير ايطاليا في ايران ماورو كونشياتوري، انه “مؤشر ايجابي” يفترض ان يسمح “بتعزيز العلاقات بين بلدينا”.

كانت ايطاليا الشريك الأول لايران قبل تعزيز العقوبات الاوروبية والاميركية في 2012. وهي تريد الاستفادة من الاتفاق حول الملف النووي الايراني ورفع العقوبات عن طهران لاستعادة هذه المكانة.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني اختار ايطاليا لتكون اول دولة غربية يزورها في كانون الثاني/يناير الماضي.

كما كان رئيس الوزراء ماتيو رينزي، اول مسؤول اوروبي بهذا المستوى يزور طهران بعد توقيع الاتفاق النووي في 2015.

وقال روحاني آنذاك ان “ايطاليا تتمتع بمكانة خاصة لدى الايرانيين وشركاتها وصناعاتها تلقى تقديراً كبيراً”.