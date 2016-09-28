تحرير 3 قرى من “الدولة” بالأنبار و4 قتلى جراء تفجيرين في بغداد

العراق - الأناضول – أعلنت قيادة عمليات الجزيرة (إحدى تشكيلات الجيش العراقي في محافظة الأنبار غربي البلاد)، الأربعاء، أنه تم تحرير 3 قرى من تنظيم “الدولة الاسلامية” غرب مدينة الرمادي مركز المحافظة، فيما قتل 4 أشخاص جراء تفجيرين في بغداد، بحسب مصدر بالشرطة.

وقال اللواء الركن قاسم المحمدي قائد عمليات الجزيرة، إن قواته و”بمساندة مقاتلي العشائر (قوات سنية تساند الجيش) تمكنوا من فرض سيطرتهم على قرى الطهمانية والواردية والدانكية في جزيرة الدولاب شمال غرب مدينة هيت 70 كم غرب الرمادي”.

وأضاف المحمدي، أن “تلك القرى تم تحريرها بعد قتل 12 عنصراً من تنظيم الدولة وإلقاء القبض على أحد عناصر التنظيم وتفكيك 117 عبوة ناسفة وتفجير عجلة (سيارة) مفخخة يقودها انتحاري دون إلحاق خسائر مادية أو بشرية (بالجيش والقوات المساندة له)”.

ولا يزال تنظيم “الدولة ” يبسط سيطرته على نحو 30 في المئة من مساحة الأنبار، كبرى محافظات العراق، التي شكلت على مدى العقد الأخير هاجساً أمنياً لبغداد بالنظر إلى أن طبيعتها الصحراوية مترامية الأطراف تسهل انتشار بؤر المتشددين بدءاً من القاعدة وانتهاء بـ”الدولة “.

وتعادل مساحة الأنبار ثلث مساحة العراق، وتضم تسعة أقضية هي الرمادي مركز المحافظة، والفلوجة والكرمة شرقيها، وهيت وحديثة وعنه وراوه والقائم والرطبة (غرباً)، وكان التنظيم يسيطر على 70% من المحافظة في صيف 2014.

وفي العاصمة العراقية بغداد، قتل أربعة أشخاص، اليوم، في تفجير عبوتين ناسفتين بمنطقتين مختلفتين من العاصمة، وفق ما أفاد ضابط في الشرطة.

وقال النقيب في شرطة بغداد ياسر المصطفى، إن عبوة ناسفة مثبتة بحافلة صغيرة لنقل الركاب انفجرت في منطقة الحرية الثانية شمال غربي بغداد، مما أسفر عن مقتل اثنين من الركاب وإصابة 5 آخرين بجروح.

وفي حادث منفصل، أفاد المصطفى، بأن شخصين آخرين قتلا وأصيب 8 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة ثانية في منطقة الشعلة شمال غربي بغداد، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجومين على الفور، لكن العاصمة العراقية عرضة لهجمات شبه يومية، يشنها في الغالب عناصر من “الدولة ” عبر سيارات مفخخة وانتحاريين وعبوات ناسفة مما يوقع قتلى وجرحى معظمهم مدنيون.

وكثف مسلحو “الدولة ” هجماتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع انحسار نفوذهم على الأرض في شمالي وغربي البلاد.

وتقول بغداد إنها ستهزم التنظيم في أرجاء العراق قبل نهاية العام الجاري.