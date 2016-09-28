مستشار رئيس اتحاد كرة القدم الإيراني: الضغوط القطرية ألغت انتخابات الفيفا في آسيا وحالت دون وصول ممثل إيران لعضوية مجلس الفيفا

لندن ـ “القدس العربي”: اكد مستشار رئيس اتحاد كرة القدم الايراني حميد رضا آصفي ان علي كفاشيان رئيس اتحاد كرة القدم الايراني كان لديه فرصة في الصعود الى عضوية مجلس الفيفا لكن الضغط الذي مارسته بعض الدول العربية بزعامة قطر حال دون ذلك.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان حميد رضا آصفي اشار الى الغاء انتخابات اعضاء مجلس الفيفا في آسيا، قائلا: ان هذه القضية غير مسبوقة لاسيما كان في اجتماع “جياني إنفانتينو” رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم التاسع.

واضاف، انا لم اشارك في ذلك الاجتماع ولم اطلع على تفاصيله ولكن كان من الافضل ان يسمحوا لوفد ايراني بحضوره ليطلع الشعب الايراني عليها.

وتابع: ان الغاء انتخابات مجلس الفيفا في قارة اسيا سىء للغاية، بالتأكيد تم الغاؤها بسبب الضغوط القطرية وحلفائها، على مايبدو كان علي كفاشيان رئيس اتحاد كرة القدم الايراني لديه فرصة في الصعود الى عضوية مجلس الفيفا لكن الضغط الذي مارسته بعض الدول العربية بزعامة قطر حال دون ذلك.

وكان مسوؤلو كرة القدم الآسيوية وجهوا ضربة قوية للاتحاد الدولي (الفيفا) أمس الثلاثاء وقرروا تأجيل الانتخابات على ثلاثة مقاعد في مجلس الاتحاد الدولي بسبب خلاف حول استبعاد مرشح قطري.

ورفض ممثلو الاتحادات الوطنية في الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي في جوا – الذين تمت دعوتهم من أجل الانتخابات – جدول الاجتماع.

وحرم الفيفا القطري سعود المهندي من خوض الانتخابات يوم الأحد بسبب تحقيق جار في لجنة القيم وهو ما ترك وقتا غير كاف أمام مرشحين جدد للانضمام إلى الستة الآخرين المتبقيين في السباق.

ورفع 42 من أصل 44 عضوا يملكون حق التصويت بطاقة “لا” عندما طلب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي تمرير جدول الجمعية العمومية.

وحدد الفيفا موعدا نهائيا يوم 30 سبتمبر/ أيلول لانتخاب مجلس الاتحاد الدولي الذي سيحل محل اللجنة التنفيذية وفقا للاصلاحات التي جرت في أعقاب فضيحة الفساد التي عصفت بالمنظمة التي تدير اللعبة في العالم في اخر 16 شهرا.

وأبلغ انفانتينو “إنها الديمقراطية ونحن بحاجة لبحث الأمر على أي حال. هناك الكثير من العمل أمامنا.”

وكان المهندي – الذي نفى ارتكاب أي مخالفة – ضمن أبرز المرشحين للفوز واجتاز فحص النزاهة الضروري من الفيفا.