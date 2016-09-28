مقتل 6 أشخاص في قصف روسي على مخبز بحلب

حلب - الأناضول – قتل 6 أشخاص وجرح 5 آخرون، الأربعاء، في قصف جوي على مخبز في مدينة حلب شمالي سوريا.

وأفاد المسؤول في الدفاع المدني بيبرس مشعل، أن مقاتلات روسية قصفت مخبزاً في حي المعادي، الواقع تحت سيطرة المعارضة، خلال تجمع الناس لشراء الخبز، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى، و5 جرحى، في حصيلة أولية.

وأوضح مشعل، أن فرق الدفاع المدني ما تزال تعمل على رفع الركام والبحث عن ناجين بين أنقاض الفرن المدمر.

وتشن قوات النظام السوري والقوات الجوية الروسية حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة تسببت بمقتل وإصابة المئات من المدنيين بينهم نساء وأطفال، منذ إعلان النظام انتهاء الهدنة في 19 سبتمبر/أيلول الجاري (أبرمتها واشنطن وموسكو)، بعد وقف هش لإطلاق النار لم يصمد لأكثر من 7 أيام.

ويعتقد أن حوالي 300 ألف مدني محاصرون في الجزء الخاضع لسيطرة المعارضة من حلب، حيث أسفر القصف المكثف من جانب قوات النظام السوري وحلفائها، عن مقتل المئات منذ انهيار وقف إطلاق النار.