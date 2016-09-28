الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك

عمان - “القدس العربي”: قال مصدر رسمي إن الحكومة الأردنية بقيادة رئيس الوزراء هاني الملقي، أدت اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله عاهل الأردن الأربعاء.

وكلف الملك عبد الله الملقي برئاسة الوزراء للمرة الثانية بعد استقالته في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأسبوع الماضي.

وشغل الملقي (64 عاماً) العديد من المناصب الدبلوماسية والوزارية الكبيرة، وعين لأول مرة في مايو أيار الماضي للإشراف على الانتخابات. وأُعيد تكليفه يوم الأحد ومُنح تفويضاً جديداً بالسعي لإحياء الاقتصاد الراكد وتجديد الثقة في قطاع الأعمال.

وفيما يلي أسماء أعضاء الحكومة:

ـ الدكتور هاني فوزي الملقي رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع.

ـ الدكتور جواد أحمد العناني نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لشؤون الاستثمار.

ـ الدكتور محمد محمود ذنيبات نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات، ووزيرا للتربية والتعليم.

ـ السيد محمد ناصر سامي جودة نائبا لرئيس الوزراء، ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.

ـ السيد سلامة حماد وزيرا للداخلية.

ـ الدكتور حازم كمال الناصر وزيرا للمياه والري.

ـ الدكتور عادل عيسى الطويسي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

ـ المهندس موسى حابس المعايطة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، ووزيرا للدولة.

ـ السيد نبيه جميل شقم وزيرا للثقافة.

ـ السيد عماد نجيب فاخوري وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

ـ السيد علي ظاهر الغزاوي وزيرا للعمل.

ـ الدكتور محمود ياسين الشياب وزيرا للصحة.

ـ السيد وجيه طيب عزايزة وزيرا للتنمية الاجتماعية.

ـ الدكتور ياسين مهيب الخياط وزيرا للبيئة.

ـ المهندس وليد محي الدين المصري وزيرا للشؤون البلدية.

ـ الدكتور إبراهيم حسن سيف وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.

ـ الدكتور محمد حسين المومني وزير دولة لشؤون الإعلام.

ـ المهندس سامي جريس هلسة وزيرا للأشغال العامة والإسكان.

ـ السيدة مجد محمد شويكة وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرا لتطوير القطاع العام.

ـ السيد عمر زهير ملحس وزيرا للمالية.

ـ السيد رامي صالح وريكات وزيرا للشباب.

ـ السيد فواز نجيب إرشيدات وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

ـ الدكتور وائل عربيات وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

ـ السيدة لينا عناب وزيرا للسياحة والآثار.

ـ المهندس خالد موسى الحنيفات وزيرا للزراعة.

ـ الدكتور يوسف محمد ذيب منصور وزير دولة للشؤون الاقتصادية.

ـ الدكتور بشر هاني الخصاونة وزير دولة للشؤون الخارجية.

ـ السيد يعرب فلاح القضاة وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

ـ الدكتور عوض أبو جراد مشاقبة وزيرا للعدل.

ـ السيد مالك بولس حداد وزيرا للنقل.