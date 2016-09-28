عواصف رعدية تقطع التيار الكهربائي عن ولاية استرالية كاملة

سيدني - رويترز – قالت سلطات الطاقة، إن عواصف شديدة والآلاف من صعقات البرق أدت إلى قطع التيار الكهربائي عن ولاية جنوب استراليا الأربعاء.

وجنوب أستراليا هي خامس أكبر الولايات الاسترالية من حيث عدد السكان، ويقطنها نحو 1.7 مليون نسمة وهي منتج رئيسي للخمور ومركز للصناعات التقليدية.

وقالت شبكة الكهرباء الحكومية (إس.إيه باور نتورك) في بيان، “انقطع الإمداد من شبكة المحولات. الولاية حالياً بدون كهرباء.”

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، “سنشهد رياحاً عاتية وارتفاع أمواج (في جنوب البلاد) وأمطاراً غزيرة وعواصف رعدية ستؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في الأنهار من جديد.”

وقالت شركة (إس.إيه باور نتورك) إن إصلاح شبكة المحولات من المتوقع أن يستكمل في وقت لاحق اليوم.

وقال متحدث باسم شركة اوستراليان انرجي ماركت أوبريتور التي تدير شبكة الكهرباء في جنوب وشرق استراليا، إنه ليست هناك إمدادات كهرباء من ولاية فكتوريا المجاورة إلى ولاية جنوب استراليا.