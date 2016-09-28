وفاة فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص أمن السلطة في نابلس

نابلس - الأناضول – توفي شاب فلسطيني، متأثراً بإصابته برصاص الأجهزة الأمنية الفلسطينية فجر الأربعاء، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأعلن مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس وفاة الشاب ضياء عرايشة (21 عاماً) بعد إصابته بالرصاص، في منطقة شارع عمان قرب مخيم بلاطة بنابلس.

وفي وقت سابق اليوم، قال محافظ نابلس أكرم الرجوب، إن “مسلحين أطلقوا النار صوب مركبة تابعة للأجهزة الأمنية، خلال مهمة اعتقال مطلوبين اثنين لها بالقرب من مخيم بلاطة، ما دفع عناصر الأمن للرد على إطلاق النار”، مشيراً إلى أن “الاشتباك أدى إلى إصابة أربعة من المسلحين، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وُوصفت إصابة أحدهم بالخطيرة”.

وسادت حالة من الغضب في مخيم بلاطة بعد الحادثة، وأغلق شبان ومسلحون الطرق الرئيسية المحيطة بالمخيم وأشعلوا الإطارات المطاطية ومنعوا حركة المركبات بالمنطقة، وأطلق مسلحون النار بالهواء، وسط انتشار واستنفار لأجهزة الأمن في تلك المنطقة.

وشهدت مدينة نابلس، في أغسطس/آب الماضي، مواجهات واشتباكات بين الأمن الفلسطيني ومسلحين، قالت السلطة إنهم “مطلوبون للعدالة”، وأسفرت تلك المواجهات عن مقتل عنصري واثنين من الطرف الآخر.