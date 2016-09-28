الحكومة الفرنسية: اجتماع حول ليبيا الاسبوع المقبل في باريس بمشاركة دول عدة بينها مصر

باريس - أ ف ب – أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الاربعاء، ان اجتماعاً حول ليبيا سيعقد الاسبوع المقبل في باريس بمشاركة ممثلين عن دول عدة من المنطقة بينها مصر، كما نقل عنه المتحدث باسم الحكومة ستيفان لوفول.

وقال لوفول غداة لقاء بين رئيس الوزراء الليبي فايز السراج والرئيس فرنسوا هولاند في باريس، “قال جان مارك ايرولت انه سيجمع دولاً عدة الاسبوع المقبل، بينها مصر وقطر والامارات وتركيا، لإيجاد طريقة لإعطاء دفع للوحدة اللازمة في ليبيا التي تبقى الهدف الأساسي للدبلوماسية الفرنسية”.