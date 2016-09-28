منظمة حقوقية تتهم النظام السوري وتنظيم “الدولة” باستخدام أسلحة كيماوية

بيروت - د ب أ- ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك في بيان الأربعاء، أن القوات الحكومية السورية وجهاديي تنظيم الدولة الاسلامة نفذوا هجمات كيماوية جديدة في حلب وحولها في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر.

وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، أن ضاحيتي السكري والزبدية الواقعتين في شرق حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة تعرضتا في السادس من أيلول/سبتمبر والعاشر من آب/أغسطس على التوالي، لقصف بقنابل برميلية تحتوي على كيماويات سامة من قبل النظام السوري. وقالت المنظمة إن خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال قتلوا وأصيب العشرات .

وتابعت هيومان رايتس ووتش:” بعد كل هجوم سعى العشرات من الأشخاص المصابين بنقص في التنفس وكحة واحمرار الجلد والأعين وفرط الدموع إلى العلاج الطبي في المستشفيات “.

وأضافت، أنه في حين أن تحديد ماهية المادة الكيماوية المزعوم استخدامها في هجمات حلب صعب بدون اختبار معملي، ” فإن العلامات والأعراض التي يبلغ عنها الضحايا واعضاء الأطقم الطبية تشير إلى أن القوات الحكومية ربما تكون تستخدم الكلور “.

وقع الهجوم المزعوم بالكيماوي من قبل تنظيم الدولة بعيداً عن المدينة المحاصرة.

وذكرت هيومان رايتس ووتش نقلاً عن حوارات مصورة مع سكان أجراها صحافي محلي أنه في 16 آب/أغسطس، سقطت عدة قذائف هاون كبيرة محلية الصنع على بلدة مارع الواقعة على بعد 30 كيلومتراً شمال حلب التي يسيطر عليها قوات الجيش السوري الحر المعارض المسلح وبالقرب من خط الجبهة مع قوات التنظيم.

وجاء في بيان هيومان رايتس ووتش، أن أول طبيب استجاب للهجوم قال إن ما يصل إلى عشرة أشخاص كانوا بالقرب من الموقع المتضرر، أصيبوا بأعراض تؤدي إلى الاعتقاد بأن القذائف تحتوي على كيماويات .