براد بيت يغيب عن العرض الأول لفيلم تسجيلي للتركيز على وضع العائلة

لوس أنجليس – قال الممثل براد بيت إنه سيغيب عن العرض الأول لأحدث مشروع له للتركيز على “وضع عائلتي” ولكي لا يصرف الانتباه عن الفيلم في أعقاب طلاقه من الممثلة أنجلينا جولي الذي حظي بتغطية واسعة.

وقدم بيت (52 عاما) السرد للفيلم التسجيلي “فوياج أوف تايم” وهو فيلم مدته 45 دقيقة من إنتاج إيماكس وإخراج تيرينس ماليك. ووصف الفيلم بأنه “رائع للغاية”.

وقال بيت في بيان “إنني ممتن للغاية لكوني جزءا من هذا المشروع الرائع التعليمي لكنني أركز في الوقت الراهن على وضع عائلتي ولا أريد أن أصرف الانتباه بعيدا عن هذا الفيلم الاستثنائي الذي أشجع الجميع على مشاهدته.”

وهذا ثاني بيان يدلي به بيت منذ نبأ انفصال نجمي هوليوود الأسبوع الماضي.

وقال في وقت سابق في تصريح لمجلة بيبول إنه “حزين” للغاية بعدما أقامت جولي (41 عاما) دعوى للطلاق أمام محكمة في لوس أنجليس طالبة وضع أبنائهما الستة في حضانتها منفردة.

وقال محامو جولي إنها أقامت دعوى الطلاق “من أجل سلامة العائلة”. وتعيش هي وبيت معا منذ 12 عاما وتزوجا منذ عامين.

وسيبدأ عرض فيلم بيت القادم “ألايد” في نوفمبر تشرين الثاني وهو فيلم عن الحرب وتشاركه البطولة الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار.

ونفت كوتيار الأسبوع الماضي أي صلة لها بانفصال بيت وجولي بعدما ترددت شائعات عن علاقة عاطفية تجمعها مع بيت.