الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل أممي “فوري” لوقف سياسة الهدم الإسرائيلية

رام الله - الأناضول – بعث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الأربعاء، برسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزير خارجية نيوزيلندا “موراي ماكولي”، (تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن حالياً)، للتدخل “الفوري والعاجل” لوقف سياسة الهدم الإسرائيلية بحق المساكن الفلسطينية والمنشآت.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، فإن المالكي، طلب من وزير خارجية نيوزيلندا تعميم رسالته على جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، والتي أشار فيها إلى ضرورة “التدخل الفوري والعاجل لوقف عمليات الهدم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين الفلسطينيين، وإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، على الانصياع للقانون الدولي، ومحاسبتها على تلك الانتهاكات”.

وأضاف المالكي في رسالته:”أن الاجراء المباشر والمسؤول من قبل المجتمع الدولي، هو الوحيد القادر على وضع نهاية لتصرف إسرائيل كدولة فوق القانون، وإنقاذ حل الدولتين”.

وعممت الخارجية رسالتها كما على جميع القناصل والبعثات المعتمدة لدى دولة فلسطين.

يأتي ذلك، رداً على هدم السلطات الإسرائيلية 4 شقق سكنية في حي الطور بالقدس الشرقية، تأوي 20 فلسطينياً، أمس، وهدم غرف وساحات لمدرسة أبو النوار شرقي القدس في وقت سابق، بزعم البناء بدون ترخيص.

وعادة ما تقوم إسرائيل بعمليات هدم مساكن ومنشآت فلسطينية بزعم البناء بدون ترخيص.

وتقول السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة إن السلطات الإسرائيلية صعدت في الأشهر الأخيرة من عمليات الهدم في المدينة.