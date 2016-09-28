الجيش السوري يقول إنه دمر مقر اجتماعات لجبهة النصرة

بيروت - رويترز – قال الجيش السوري في بيان، إن مقر اجتماعات لقياديين في جبهة فتح الشام التي كانت تعرف من قبل باسم جبهة النصرة، دمر في حي صلاح الدين في حلب الأربعاء.

وقال البيان إنه تم كذلك تدمير مستودعات سلاح وذخيرة في منطقة المدينة القديمة.

ويقول المعارضون السوريون، إن شرق حلب الذي تسيطر عليه المعارضة كان خاضعا لسيطرة مقاتلين معارضين يعملون تحت راية الجيش السوري الحر وليس تحت سيطرة جبهة النصرة.

وجبهة النصرة إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد، مستبعدة من اتفاقات وقف إطلاق النار التي حاولت الولايات المتحدة وروسيا تطبيقها في سوريا هذا العام.