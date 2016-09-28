مقتل 22 فردا من القوات الأمنية في الصومال بغارات أمريكية مزعومة

مقديشيو- د ب أ- ذكر مسئولون إقليميون في الصومال الأربعاء أن 22 فردا من القوات الأمنية المحلية لقوا حتفهم في غارات جوية صديقة شنتها الطائرات الحربية الأمريكية في قرية في وسط البلاد.

وقال مسئولون في منطقة جالمادوج ذاتية الحكم فى وسط الصومال إن الطائرات هاجمت قرية جوداد شرق بلدة جالكايو بعد منتصف الليل، وأصابت أيضا 16 شخصا ودمرت أربع مركبات عسكرية.

أدى الهجوم إلى مظاهرات من المحليين ووصفه المسئول عبد الرحمن محمد أحمد بـ”الحادث المروع″.

وقال وزير الأمن الإقليمي عثمان عيسى نور إن لديه دليل على أن الهجوم نفذته الطائرات الأمريكية بناء على معلومات خاطئة أن مسلحي الشباب متمركزون في القرية.

تدعم الولايات المتحدة الصومال في قتالها ضد مسلحى جماعة الشباب.

ومن ناحية أخرى، قال مسئول بارز بالاستخبارات الصومالية إن أربعة مسلحين قتلوا في الغارات الأمريكية على قرية كانجارون في الجنوب الاثنين.

وتستخدم جماعة الشباب المسلحة الصومالية القرية كقاعدة للعمليات والتدريب، حسبما قال المسئول الذي رفض الكشف عن هويته.