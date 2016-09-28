العبادي يطلب زيادة عدد المستشارين والمدربين الأمريكيين قبل انطلاق معركة الموصل

بغداد- أ ف ب- اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن حكومته طلبت زيادة عدد المستشارين والمدربين الأمريكيين للقوات العراقية بعد التشاور مع الرئيس باراك أوباما استعدادا لمعركة الموصل، حسبما نقل بيان رسمي الاربعاء.

وافاد بيان لمكتب العبادي انه “تم التشاور مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بطلب من الحكومة العراقية لزيادة اخيرة لعدد من المدربين والمستشارين الامريكيين تحت مظلة التحالف الدولي في العراق، لتقديم الاسناد للقوات الأمنية العراقية البطلة في معركتها الوشيكة لتحرير الموصل، وتمت الموافقة على طلب الحكومة”.

ورغم اشارة البيان إلى “الموافقة ” لم يصدر أي اعلان رسمي من الجانب الأمريكي حول ذلك.

وأكد البيان أن طلب الزيادة جاء “استعدادا للمعركة الحاسمة لتحرير مدينة الموصل (…) في ضوء الدور الذي يساهم به المدربون والمستشارون من التحالف الدولي للاسراع بحسم المعركة ” دون الاشارة إلى اعداد محددة.

واشار إلى انه “سيتم البدء بتخفيض اعداد المستشارين والمدربين مباشرة بعد تحرير الموصل”.

وارتفع عدد العسكريين الامريكيين المتواجدين في العراق مع بداية الشهر الحالي، إلى 4460 عسكريا.

تستعد القوات العراقية مدعومة من التحالف الدولي بقيادة أمريكية لمعركة استعادة مدينة الموصل، ثاني كبرى مدن البلاد الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية منذ 10 حزيران/ يونيو 2014.