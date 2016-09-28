فرنسا تسعى لإصدار قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في حلب

باريس- رويترز- قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو الأربعاء إنه يعمل لطرح قرار على مجلس الأمن الدولي لفرض وقف إطلاق النار في حلب السورية وإن أي دولة ستعارض هذا القرار ستعد متواطئة في ارتكاب جرائم حرب.

وفي كلمة أمام نواب البرلمان اتهم أيرو سوريا المدعومة من روسيا وإيران بشن “حرب شاملة” على الشعب وهو الأمر الذي قالت باريس إنها لن تقف ساكنة أمامه.

وقال “في هذه اللحظة نقترح مناقشة قرار لفرض وقف إطلاق النار في حلب.. هذا القرار سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم.. من لن يصوتوا له يخاطرون بمحاسبتهم للتواطؤ في جرائم حرب.”