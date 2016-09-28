عمرو دياب يخسر معركته الأولى مع “روتانا”

القاهرة ـ أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمًا قضائيا بمنع الفنان عمرو دياب، من نشر أعماله الغنائية التي أنتجتها له شركة “روتانا” على قناته الرسمية على موقع المشاهدة “يوتيوب”.

ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من عمرو دياب، على الحكم الذي صدر من فترة في هذا الشأن، وتأييد الحكم الصادر بوقف بث مصنفات “روتانا” على قناة عمرو دياب على “يوتيوب”، بالاستئناف رقم 18 لسنة 2016 الدائرة السابعة مستأنف مستعجل.

كما من المقرر النظر في دعوى التعويض المقامة من شركة “روتانا” حول هذا الشأن في جلسة 8 تشرين الاول/أكتوبر المقبل، والتي تطالب فيها شركة “روتانا” بتعويض قيمته 400 ألف دولار أمريكي، نظرا للأضرار التي وقعت عليها بسبب عمرو دياب واستغلاله لأعمالها عبر قناته.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكما الثلاثاء الموافق 6 ايلول/سبتمبر، في قضية النزال بين عمرو دياب وشركة “روتانا”، برفض دعوى كل من عمرو دياب ضد شركة “روتانا” لإخلالها ببنود التعاقد بينهما وعدم أحقيته في الحصول على مبلغ مليون دولار، كما رفضت دعوى “روتانا” ضد عمرو دياب لإخلاله ببنود التعاقد بينهما وعدم أحقيته في الحصول على مبلغ مليون دولار كتعويض أيضا.