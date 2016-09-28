ديانا كرزون: لا أعلم متى سيُفرج عن شقيقتي ولكن أي مخطئ يجب معاقبته

عمان ـ أكدت الفنانة الأردنية، ديانا كرزون، أنّ قضية شقيقتها زين كرزون، أصبحت قضية رأي عام، وصارت بيد القضاء الأردني الذي تؤمن بعدالته كما قالت. وأضافت أن شقيقتها لا تزال قيد الاعتقال، ولا تعلم متى سيفرج عنها.

وقالت وفقا لوسائل إعلام محلية”نحن نعتقد أن أي مخطئ يجب معاقبته”.

وأضافت أنّ شقيقتها، أوقفت الخميس الماضي، في قضية مستشفى صوّرت فيه، مؤكدة أنّ هذا هو السبب الوحيد لإيقافها.

ونفت ديانا ما تداولته وسائل إعلام كثيرة عن معلومات حول شقيقتها، وأشارت إلى أنّ معظم ما يتم تداوله غير صحيح، وأن شقيقتها أولاً وأخيرًا مواطنة أردنية.

ورفض مدعي عام محكمة شمال عمان طلب تكفيل زين كروزن الاثنين، حيث أوقفت بقضية تتعلق بالذم والقدح عبر حسابها على تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

وأمر المدعي العام الجمعة بتوقيف زين كرزون شقيقة الفنانة ديانا كرزون لمدة أسبوع في سجن الجويدة على ذمة التحقيق وفق مصدر أمني.