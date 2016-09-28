سرق نظارة من سيارة وترك مليون دولار

لندن ـ ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ان لصا أمريكيا سرق نظارات شمسية من داخل سيارة أصحابها المتوقفة على جانب الطريق، وترك بطاقة يانصيب كانت أسفل النظارة، تبين أنها ربحت مبلغ مليون دولار.

ولفتت الصحيفة الى ان “اللص المجهول كان قد اقتحم سيارة في سياتل الشهر الماضي، ولم يجد شيئاً سوى نظارة شمسية داخلها ليسرقه، ولم يدرك أن بطاقة اليانصيب التي كانت أسفل النظارة، كان من الممكن أن تمنحه مبلغاً لم يكن يحلم بالعثور عليه داخل السيارة”، موضحةً انه “فيما بعد تبين أن بطاقة اليانصيب ربحت مبلغ مليون دولار، ولم يكن أصحاب السيارة أو اللص على علم بذلك وقت وقوع السرقة”.

واشارت الصحيفة الى ان “البطاقة بقيت مرمية داخل السيارة منذ 3 أشهر تقريباً، وبعدما علم الزوجان أنهما لم يتمكنا من الحصول على الجائزة الكبرى تركاها في السيارة، وقبل التخلص من البطاقة قرر الزوجان التحقق منها، لتكون المفاجأة بأنها ربحت جائزة قيمتها مليون دولار، فيما لاذ اللص بالفرار حاملاً نظارة شمسية لا تزيد قيمتها عن 100 دولار”.