وضع الملفوف على هذه المناطق في الجسم يقضي على هذه الأمراض

لندن ـ يحتوي ورق الملفوف على مكوّنات تساعد الجسم في محاربة الأمراض، ولا يدري كثيرون أن وضع الملفوف على الصدر والساقين قبل النوم يساعد في القضاء على آلام الرأس المتكررة.

كما أنّ وضع الملفوف على الحلق وتغطيته بوشاح أو ضمادات خلال الليل، يساعد في تخفيف التهاب الغدة الدرقية .

وبحسب ما ذكر موقع lavishtrend فإن تطبيق أوراق الملفوف الطازج على المنطقة العليا من الرأس والضغط عليها من خلال وضع قبعة سيساعد الإنسان حتماً على التخلّص من هذا الألم.

ويشير الموقع إلى أن وضع ضمادات من أوراق الملفوف الطازج يساعد المرأة في التخلّص من الآلام الناتجة عن الرضاعة الطبيعية، حيث يُمكن تطبيق هذه العملية خلال النهار أو الليل وسوف تلاحظ السيدة تغيّراً ملموساً.