واشنطن تهدد بتعليق تعاونها مع موسكو في الازمة السورية

واشنطن ـ أ ف ب ـ هدد وزير الخارجية الامريكي جون كيري الاربعاء نظيره الروسي سيرغي لافروف بتعليق اي تعاون حول سوريا اذا لم تضع موسكو حدا للقصف في مدينة حلب، وفق ما اعلنت الخارجية الامريكية.

وخلال مكالمة هاتفية بين الوزيرين، ابلغ كيري لافروف ان “الولايات المتحدة تستعد لتعليق التزامها الثنائي مع روسيا حول سوريا، وخصوصا اقامة مركز مشترك” للتنسيق العسكري بحسب ما ينص عليه الاتفاق الروسي الاميركي الذي وقع في جنيف في التاسع من ايلول/سبتمبر قبل ان ينهار بعد عشرة ايام.