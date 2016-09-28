واشنطن تطمئن أنقرة حيال المقاتلين الأكراد في سوريا





اسطنبول- أ ف ب- قال مسؤول أميركي يزور تركيا الأربعاء أن بلاده تأخذ في الاعتبار مخاوف انقرة حيال امكانية مشاركة فصائل مسلحة كردية في عمليات ضد تنظيم “الدولة الاسلامية” في سوريا والعراق.

وصرح مساعد وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن، في مقابلة مع قناة “ان تي في” التركية، “نعمل حاليا على خطط لاستعادة الموصل والرقة”، المدينتين اللتين اتخذهما التنظيم الجهادي معقلا في العراق وسوريا.

وأجرى بلينكن، الذي يزور تركيا برفقة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي باراك أوباما للتحالف الدولي لمكافحة الجهاديين بريت ماكغورك، لقاءات الثلاثاء والاربعاء مع المسؤولين الاتراك بشأن المرحلة التالية للعملية العسكرية ضد التنظيم المتشدد في العراق وسوريا.

أضاف “أمامنا الان فرصة التخلص من الخلافة (تنظيم الدولة الاسلامية) في العراق وسوريا” معتبراً أن “هزيمة داعش”، التسمية الأخرى للتنظيم، ستسمح بتعزيز “الامن التركي وأمننا معا”.

ففيما تعبر تركيا منذ أيام عن قلقها إزاء مساهمة الفصائل الكردية في هذا الهجوم سعى المسؤول الأميركي الى طمأنتها.

وقال بلينكن “كل ما يحدث في سوريا لمكافحة “داعش” يجري بالتشاور الكامل والشفافية التامة مع تركيا، لا شيء نفعله سيهدد أمن تركيا”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اتهم في الاسبوع الفائت الاميركيين، على هامش حضوره الجمعية العامة للامم المتحدة، بتزويد قوات “وحدات حماية الشعب” الكردية في سوريا بالسلاح.

كما صرح للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته من نيويورك “إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً على الرقة مع “وحدات حماية الشعب” الكردي او “حزب الاتحاد الديموقراطي”، فان تركيا لن تشارك في هذه العملية”.

فتركيا تعتبر “وحدات حماية الشعب” الكردي، الذراع المسلحة لـ “حزب الاتحاد الديموقراطي” الكردي السوري، امتداداً لـ “حزب العمال الكردستاني” الذي تصنفه انقرة منظمة “إرهابية” ويخوض ضدها نزاعاً منذ 1984.