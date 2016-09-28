إصابة 3 عناصر من “حزب الله” بانفجار لغم أرضي جنوبي لبنان





بيروت- الأناضول- أصيب، اليوم الأربعاء 3 عناصر من “حزب الله” جرّاء انفجار لغم أرضي في منطقة جنوبي لبنان بمحاذاة السياج الحدودي مع إسرائيل، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت الوكالة اللبنانية إن “3 عناصر من “حزب الله” أصيبوا بانفجار لغم أرضي في محاذاة السياج الحدودي الشائك في محور المطلة (جنوبي لبنان)”.

وأشارت إلى أن “ساق أحد الجرحى بترت، وأصيب الاثنان بجروح طفيفة، ونقلوا إلى مستشفى مرجعيون الحكومي”.

ولم تقدّم الوكالة مزيداً من المعلومات حول الانفجار وهويات المصابين.

وبحسب مراسل “الأناضول” يعتبر هذا أول لغم ينفجر في المنطقة بعناصر الحزب، منذ انسحاب الاحتلال الاسرائيلي منها عام 2000، مشيراً إلى وجود كثير من الألغام بها.